Excampeona de Exatlón México EXPONE infidelidad de su pareja con fotos: “no es la primera vez”

En las últimas horas el nombre de dos queridos atletas de Exatlón México se ha viralizado luego de que Liliana Hernández exhibiera a través de redes sociales a su pareja Andrés Fierro de cometer una supuesta infidelidad, además, de que no sería la primera vez que su compañero comete este tipo de acciones.

Mediante una serie de publicaciones en sus historias en su cuenta de Instagram, Liliana compartió varias capturas de pantalla dando a conocer el caso y cómo es que atravesó este proceso, primero revela que le hicieron llegar un mensaje en el que se señalaba que otra mujer aseguraba que Andrés “le tiraba la onda” durante su estancia en el draft del reality, incluso, revela que el atleta insinuaba que podría dejarla por ella, además, que entre ellos existían conversaciones subidas de tono.

|Captura de pantalla Instagram lilianahdez_mx

Ante estas palabras que le hicieron llegar a la atleta, se reveló otra conversación donde Fierro admite que mantuvo algo con otra persona, además, de que intentó justificarse que todo se trataba de un error pues era algo del pasado. Sin embargo, Hernández le exigía que contestara el teléfono para que le diera explicaciones, algo que él no hizo porque según se enccontraba en un lugar donde había mucha gente para hablar del tema.

|Captura de pantalla Instagram lilianahdez_mx

Debido a la falta que cometió Andrés Fierro a su relación con Liliana Hernández, la propia atleta decidió compartir unas últimas capturas donde deja ver su postura y revela que el motivo por el que hizo pública esta situación es porque no es la primera, ni segunda, ni tercer vez que su pareja comete este tipo de engaños, por lo que esta vez decidió alzar la voz y marcar un límite.

No es la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez… seguramente sus amistades y amantes lo saben…No me merezco esto y tampoco mi hija… es una forma de decir ALTO, expresó Liliana a través de sus cuenta de Instagram.

Asimismo, Liliana concluyó este momento que atraviesa con un mensaje claro y contundente al señalar que su relación llegó a su fin luego de dar varias oportunidades. Hasta el momento, Andrés Fierro no ha emitido alguna declaración en relación a lo que está viviendo con su expareja

Esta vez sí ya terminó conmigo… solo quiero seguir adelante.