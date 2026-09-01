Mati Álvarez reveló si realmente entrena para ganar Exatlón México y sorprendió a todos lo que dijo

Mati Álvarez es el nombre que quedará guardado en los libros de historia de Exatlón México, ya que la poblana es pentacampeona del programa de televisión más importante del país. Ello daría a entender que la atleta se prepara para cada uno de los retos, aunque sorprendió a todos al revelar si realmente entrena para ganar.

La pentacampeona reveló en el podcast de Expuestas que realmente no entrena tiros o se prepara para cada una de las ediciones de Exatlón México en las que ha participado. Pese a ello, es la más ganadora del reality de TV Azteca y así lo celebró con una impresionante sesión de fotos.

La pentacampeona reveló que realmente no entrena tiros o se prepara para cada una de las ediciones de Exatlón México en las que ha participado.|@matialvarezs

"Yo nunca entreno para ir a Exatlón, de tiros y cosas así; eso es algo que se me da nato. Porque no me gusta irme al extremo. Se me dio el talento y lo agradezco muchísimo. Estoy súper agradecida con la marca y con lo que me ha dado", mencionó Álvarez en la entrevista.

¿Quién es Mati Álvarez, la más ganadora de Exatlón?

Mati Álvarez nació el 7 de noviembre de 1995 en Puebla, México. Desde los 10 años practicó atletismo y desarrolló una destacada trayectoria en pruebas de velocidad, salto de longitud y heptatlón.

Álvarez participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 con apenas 15 años y consiguió múltiples medallas nacionales, además de establecer récords en categorías juveniles. Estudió Mercadotecnia en la Universidad de las Américas Puebla, pero se dio a conocer al participar en Exatlón México.

Las ediciones ganadas de Mati Álvarez en Exatlón México

La llamada Terminator es la máxima ganadora de Exatlón México, reality que realiza su décima edición y que se transmite por la señal de Azteca Uno de 6:30 de la tarde a las 8:30 de la noche. No obstante, por esta semana, el programa durará 4 horas, es decir, hasta las 10:30 de la noche.

