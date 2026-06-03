Mati Álvarez celebra que es la pentacampeona de Exatlón México con una impresionante sesión de fotos

Mati Álvarez alzó su quinto campeonato de Exatlón México el pasado 15 de mayo de 2026 luego de imponerse a Evelyn Guijarro. Sniper no pudo retener la corona y la final que tanto pedían los seguidores de la marca se dio, pero al final fue Golden Champion quien hizo historia y se coronó como la más ganadora de la marca. Ahora ya en el país, Capitana Marvel pudo celebrar su éxito con una impresionante sesión de fotos.

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A través de su cuenta oficial de Instagram fue donde Mati Álvarez pudo subir una publicación en donde se mostraba muy elegante, atrás de ella se veían los galardones que pudo conseguir a lo largo de sus participaciones en Exatlón México, donde ya son 5 trofeos de la marca, los cuales la colocan como la única en tener este número de premios y sobre todo, ahora ya tiene 2 más que Koke Guerrero, el único atleta que le seguía el paso.

¿Quién es Mati Álvarez?

Mati Álvarez nació el 7 de noviembre de 1995 en Puebla, México, tiene 30 años de edad y es reconocida por ser una leyenda Roja de Exatlón México. La Golden Champion se desempeñó por practicar atletismo y además es especialista en salto de longitud, de igual forma en su historia como atleta de alto rendimiento, suma un Récord Nacional en Salto de Longitud en la categoría Sub-18.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Terminator tiene medallas, las cuales ha conseguido no sólo por el salto de longitud, sino por competir en los 100 metros planos, relevo 4x4 y lanzamiento de jabalina entre otros.

De igual forma, es la única atleta más joven en poder participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, cuando Golden Champion apenas tenía 15 años de edad, pero fue en el 2019 cuando la apodada como Golden Champion pudo entrar por primera vez a una temporada de Exatlón México: Famosos vs Contendientes, de ahí ganó dicha campaña, el Exatlón Cup, Titanes vs Héroes, Nueva Era y el 2026.

