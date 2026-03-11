“Se espera mucho de mí”: Mati se sincera sobre la crisis del Equipo Rojo en Exatlón México
Mati habló con franqueza en Exatlón México sobre los problemas del Equipo Rojo y la presión que siente por responder en cada circuito.
Mati se sinceró en Exatlón México y reconoció que El Equipo Rojo atraviesa dificultades para sumar puntos. La atleta admitió que existe gran presión sobre su desempeño, pues muchas veces se espera que ella saque los juegos. También señaló que en varias ocasiones ha logrado rescatar al equipo en momentos clave.