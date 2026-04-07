Exatlón México: ¿Quién gana HOY 7 de abril La Medalla Femenil de la semana 28? Favoritas y pronóstico

La lucha por La Medalla Femenil de la semana 28 de Exatlón México promete ser una de las más intensas de la novena temporada. Este martes 7 de abril las atletas se enfrentarán en un duelo clave que podría, sin lugar a duda, modificar el ritmo de toda la contienda. Y la duda que se mantiene entre los fans es: Rojos o Azules: ¿Quién gana la medalla?

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 6 de abril del 2026

Favoritas para ganar la medalla femenil hoy

De acuerdo con lo que se ha podido observar dentro de las últimas semanas, Evelyn Guijarro ha destacado por su consistencia en circuitos de velocidad y puntería, lo que la coloca como una de las fuertes candidatas por la presea.

No obstante, otra atleta que se mantiene dentro del radar de los fanáticos es Karol, quien, a pesar de no contar con el máximo rendimiento, se ha logrado colocar dentro de la recta final de la novena temporada.

Es importante que, a pesar de que las apuestas se encuentran divididas, nada está escrito dentro de Exatlón México y cualquiera de los atletas restantes podría sorprender esta noche.

Una medalla que puede cambiar la estrategia

Sin lugar a dudas, el ganar la medalla de esta noche representa más que solo reconocimiento individual, sino también la posibilidad de obtener una ventaja estratégica que sin lugar a duda transformará la competencia por completo.

Por ahora, todo permanece dentro de las especulaciones, mientras los fans esperan conocer quién logrará destacar esta noche. No te pierdas la transmisión en directo de la novena temporada por Azteca UNO.