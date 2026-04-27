“La hija de la otra se burla de mi hija” | Programa del 27 de abril del 2026
La historia de Alejandra dió un giro cuando salen a la luz omisiones, problemas de manutención y un episodio delicado de salud.
Alejandra llegó a contar la supuesta infidelidad de su expareja Juan; sin embargo, con el paso de la conversación surgieron versiones encontradas sobre lo ocurrido. También se señaló que Alejandra habría dejado pasar temas relacionados con la manutención de sus dos hijos, lo que encendió aún más el conflicto.