Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Momento para la afición! Azules agradecen a fans y Rojos se relajan con humor

El Equipo Azul celebró la oportunidad de devolver algo a los fanáticos en Exatlón México, con Evelyn destacando que la audiencia merece todo el reconocimiento. Mientras tanto, los Rojos vivieron un momento más relajado, protagonizando un ambiente de bromas y “carrilla” durante el podcast de Benyamin y Karol, mostrando el lado más humano de la competencia.