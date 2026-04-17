Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Momento para la afición! Azules agradecen a fans y Rojos se relajan con humor
Entre agradecimiento y risas… la competencia también conecta a los atletas con los seguidores de la novena temporada de Exatlón México.
El Equipo Azul celebró la oportunidad de devolver algo a los fanáticos en Exatlón México, con Evelyn destacando que la audiencia merece todo el reconocimiento. Mientras tanto, los Rojos vivieron un momento más relajado, protagonizando un ambiente de bromas y “carrilla” durante el podcast de Benyamin y Karol, mostrando el lado más humano de la competencia.