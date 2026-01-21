Exatlón México | Mejores Momentos | Benyamin rompe el silencio tras perder la medalla y recibe el respaldo total de su equipo
La medalla no llegó, pero el apoyo del equipo fue clave para no bajar los brazos dentro de la novena temporada de Exatlón México
Benyamin reconoció su frustración tras quedarse cerca de la medalla, pero destacó el respaldo de su equipo, quienes le recordaron que fue el segundo mejor del circuito y que no debe desanimarse, ya que la medalla llegará pronto; Alexis y el resto de la escuadra levantaron los ánimos celebrando una victoria más que refuerza la confianza y mantiene vivo el impulso competitivo en Exatlón México.