Exatlón México | Mejores Momentos | Leo celebra, Ernesto responde y Humberto advierte sobre sacar a los Rojo a pesar de la ventaja

La ventaja fue para los Azules en Exatlón México. Leo celebró haberla quitado a los Rojos, mientras Ernesto festejo que el callar a Mono y Humberto. Del otro lado, Humberto afirmó que la lucha sigue y que la ventaja no define nada. En tono relajado, Karol y Mono pusieron a prueba a Benyamin.

