inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mejores Momentos | Leo celebra, Ernesto responde y Humberto advierte sobre sacar a los Rojo a pesar de la ventaja

La ventaja cambió todo en Exatlón México y desató declaraciones explosivas entre Azules y Rojos en plena semana decisiva.

Videos,
Exatlón México

La ventaja fue para los Azules en Exatlón México. Leo celebró haberla quitado a los Rojos, mientras Ernesto festejo que el callar a Mono y Humberto. Del otro lado, Humberto afirmó que la lucha sigue y que la ventaja no define nada. En tono relajado, Karol y Mono pusieron a prueba a Benyamin.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos