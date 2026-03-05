Exatlón México | Mejores Momentos | “Pensamos que era un juego más”: Leo revela el error del Equipo Azul tras triunfo del Equipo Rojo
La emoción estalla en Exatlón México tras una victoria contundente del Equipo Rojo que les devuelve la medalla colectiva.
La alegría llegó al Equipo Rojo en Exatlón México tras recuperar la medalla colectiva ocupada en Ella con una victoria contundente. Los atletas celebraron el resultado que confirma su buen momento. Mientras tanto, en eEl Equipo Azul crece la tensión y Leo reconoció que no le dieron importancia al duelo.