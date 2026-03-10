Exatlón México | Mejores Momentos |“Algo extraño pasa con los Rojos”: Azules analizan errores y la presión aumenta en la semana 24

La tensión aumenta en Exatlón México luego de que los Azules señalaran fallas en la estrategia del Equipo Rojo. Ernesto aseguró que “algo extraño está pasando”, mientras Koke cuestionó el papel de Humberto como entrenador. Del otro lado, la frustración se hace evidente y Mono lamenta la forma en que su equipo dejó escapar la victoria.