Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran remontada histórica y Mati lanza fuerte crítica al Rojo
El Equipo Azul celebró una remontada histórica, mientras en El Eqiupo Rojo crecen la presión y las críticas internas.
El Equipo Azul celebró una remontada histórica tras ganar un Enigma más en Exatlón México. Mientras los Azules festejaban, en El Equipo Rojo surgieron reflexiones sobre la derrota: Mono habló de problemas de comunicación y Mati reconoció la presión por conseguir puntos, señalando que esa diferencia es la que separa a un equipo ganador del que no logra imponerse.