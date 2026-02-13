Exatlón México | Mejores Momentos | “Ni con la ventaja”: Rojos celebran la victoria y lanzan mensaje directo a los Azules

Los Rojos celebraron con euforia su llegada a La Villa 360 asegurando que su victoria fue un golpe de autoridad, incluso “ni con la ventaja”. Mientras tanto, los Azules aceptaron que no fue su noche: Doris lo reconoció y Koke señaló que la presión afectó a Valery en puntos clave, dentro de la novena temporada de Exatlón México.