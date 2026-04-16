Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Funcionó el amuleto! Rojos ganan y van por ver a Cristian Nodal en vivo

El equipo Rojo celebró su reciente victoria en Exatlón México, destacando el impacto de sus amuletos en la competencia. Karol admitió que hubiera querido usarlos antes, especialmente para eliminar a “Ratineitor”. Este triunfo los acerca al premio de ver a Cristian Nodal, mientras los Azules reconocen la unidad del rival y el poder estratégico que demostraron.