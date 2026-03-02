Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul celebra fuerte eliminación y deja golpe anímico a los Rojos

La tensión se transformó en euforia para El Equipo Azul en Exatlón México, luego de concretar la eliminación de una fuerte integrante del Equipo Rojo, movimiento que representó un golpe anímico directo para Humberto, considerado uno de los pilares de su escuadra. Del otro lado Humberto comenzó a vivir el duelo por la salida de su compañera de aventuras, aunque recibió el respaldo inmediato de su equipo.