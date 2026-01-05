inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Exatlón México | Leo gana la primera medalla transferible varonil y la dedica a su equipo

La primera medalla transferible varonil de la temporada ya fue entregada y su ganador dejó claro que el triunfo es colectivo.

Exatlón México

Leo del equipo azul se convirtió en el ganador de la primera medalla transferible varonil de la temporada en Exatlón México, destacando que el logro no es únicamente personal, sino un reconocimiento al esfuerzo conjunto de su equipo. En sus palabras, aseguró que la medalla estará al servicio del grupo cuando llegue el momento adecuado y que la clave será seguir esforzándose, ya que aún vienen más competencias y oportunidades dentro del reality.

Exatlón México Exatlón 2026

