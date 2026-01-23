Exatlón México | Azules responden a la mala racha con humor y unión en Exatlón México

El Imitatlón llegó a la Barraca Metálica de Exatlón México cuando los Azules presentaron ante los “jueces” divertidas imitaciones de sus rivales, una dinámica donde se eligió al mejor y que dejó en evidencia la unidad, el buen humor y la fortaleza anímica del equipo, que se niega a dejarse caer pese a la mala racha que atraviesan en la novena temporada.