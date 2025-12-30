Exatlón México | “En otro mundo sí hubiera pasado”: Paulette Gallardo conmueve al hablar de amar a distancia

Paulette Gallardo es sin duda una de las figuras más queridas y respetadas dentro de Exatlón México, pues no solo sabe ganarse a sus seguidores dándolo todo dentro de los circuitos, sino también fuera de ellos, pues a través de una emotiva publicación en Instagram, la deportista compartió una serie de fotografías donde deja ver lo complejo que es vivir momentos importantes como las fiestas decembrinas lejos de la persona que se ama.

“En otro mundo sí hubiera pasado”: Un mensaje cargado de nostalgia

Desde su cuenta personal de Instagram la atleta compartió: “En otro mundo 😍💫 Tú y yo sí pasamos la Navidad, nuestro aniversario y estas fiestas juntas”, una frase que resonó entre sus seguidores por la honestidad con la que expresó su sentir. La atleta reconoció.

No obstante, esta emotiva publicación también celebró un aniversario más, destacando el cariño y la conexión que mantiene con su pareja a pesar de la distancia. “Te extraño, my love, felices 1.8 meses”, agregó, dejando claro que el tiempo separados no ha debilitado el vínculo.

La inteligencia artificial como puente emocional

Es preciso destacar que uno de los elementos más llamativos fue el uso de IA para imaginar momentos que la feliz pareja pudiera vivir sin el peso de la distancia. Paulette explicó que esta herramienta le permite sentirse un poco más cerca de sus seres queridos, creando recuerdos visibles aunque no reales, que ayudan a mitigar la fatiga emocional de la distancia.

El apoyo de sus seguidores

Los fanáticos del reality deportivo más demandante de la historia en México no dejaron pasar la oportunidad y mostraron su apoyo, cariño y comprensión hacia lo que tienen que vivir los atletas alejados de su familia, más hoy en día en vísperas del fin de año y las celebraciones decembrinas.