Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | La tensión vuelve a la pista: Rojos contra la pared y ¿Azules por otra victoria?

Este segundo capítulo de La Batalla por la Supervivencia en Exatlón México se vive con máxima tensión, luego de que El Equipo Azul se llevara el primer triunfo de la semana, obligando a los Rojos a apostar todo para igualar el marcador y enviar a una atleta azul al riesgo de eliminación del próximo domingo, en un duelo donde la pregunta es clara: ¿Habrá revancha roja o los azules volverán a imponer su dominio en la pista?

