Horóscopo de hoy miércoles 29 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 29 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de abril de 2026

Hoy, miércoles 29 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a encontrar equilibrio entre lo que deseas y lo que los demás esperan de ti. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario favorece conexiones intensas que pueden transformar tus vínculos y abrir oportunidades.

: la jornada te impulsa a encontrar equilibrio entre lo que deseas y lo que los demás esperan de ti. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario favorece conexiones intensas que pueden transformar tus vínculos y abrir oportunidades. Tauro : el día invita a sostener la calma y a tomar decisiones prácticas que te den seguridad. Podrías notar avances si administras mejor tus recursos y priorizas lo esencial.

: el día invita a sostener la calma y a tomar decisiones prácticas que te den seguridad. Podrías notar avances si administras mejor tus recursos y priorizas lo esencial. Géminis : la energía disponible potencia tu magnetismo y tu capacidad de conectar con otros. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario puede traer encuentros que generen cambios positivos y nuevas oportunidades.

: la energía disponible potencia tu magnetismo y tu capacidad de conectar con otros. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario puede traer encuentros que generen cambios positivos y nuevas oportunidades. Cáncer : la jornada sugiere escuchar tu mundo interno y no sobrecargarte con exigencias externas. Una pausa consciente puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad.

: la jornada sugiere escuchar tu mundo interno y no sobrecargarte con exigencias externas. Una pausa consciente puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad. Leo: el día favorece encuentros y proyectos compartidos que despiertan entusiasmo. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario impulsa vínculos intensos que pueden aportar crecimiento.

el día favorece encuentros y proyectos compartidos que despiertan entusiasmo. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario impulsa vínculos intensos que pueden aportar crecimiento. Virgo : la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada estratégica. Organizar tus prioridades puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar desgastes.

: la energía disponible te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada estratégica. Organizar tus prioridades puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar desgastes. Libra : la jornada despierta tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario favorece oportunidades que llegan a través de contactos.

: la jornada despierta tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias y aprendizajes. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario favorece oportunidades que llegan a través de contactos. Escorpio : el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. Una decisión firme puede ayudarte a sostener equilibrio y transformar lo necesario.

: el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. Una decisión firme puede ayudarte a sostener equilibrio y transformar lo necesario. Sagitario : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en cómo generas acuerdos. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario puede traer conexiones intensas que marquen un antes y un después.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en cómo generas acuerdos. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario puede traer conexiones intensas que marquen un antes y un después. Capricornio : la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad.

: la jornada favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad. Acuario : el día despierta creatividad y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario potencia tu magnetismo y puede atraer oportunidades inesperadas.

: el día despierta creatividad y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El trígono entre Venus en Géminis y Plutón en Acuario potencia tu magnetismo y puede atraer oportunidades inesperadas. Piscis: la energía disponible invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. Ordenar tus prioridades puede ayudarte a sostener equilibrio y avanzar con mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: