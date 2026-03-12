Exatlón México | Programa Completo | Fiesta de pijamas, Batalla por La Villa 360 y tensión rumbo a la gran final
La competencia se intensifica en Exatlón México con fiesta de pijamas, lucha por La Villa 360 y emociones entre Rojos y Azules.
El episodio de Exatlón México estuvo lleno de emociones: El Equipo Rojo disfrutó la fiesta de pijamas tras ganar una ventaja, mientras Rojos y Azules se enfrentaron en una intensa batalla por La Villa 360. Entre celebraciones, reflexiones y estrategia, la competencia sigue subiendo de nivel.