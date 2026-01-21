Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada explota de emociones: Frustración, premios gamer y equipos al límite

El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad total: Desde la frustración de Benyamin por quedarse a nada de la medalla y el respaldo incondicional de su equipo, hasta la advertencia de Antonio Rosique sobre un premio especial para gamers que desató la tensión entre azules y rojos, quienes llegan confiados y en su mejor momento, dejando claro que nadie está dispuesto a ceder terreno en la competencia.