inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada explota de emociones: Frustración, premios gamer y equipos al límite

Una noche cargada de emociones, presión y recompensas que ponen a prueba a todos los atletas dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad total: Desde la frustración de Benyamin por quedarse a nada de la medalla y el respaldo incondicional de su equipo, hasta la advertencia de Antonio Rosique sobre un premio especial para gamers que desató la tensión entre azules y rojos, quienes llegan confiados y en su mejor momento, dejando claro que nadie está dispuesto a ceder terreno en la competencia.

Tags relacionados
Exatlón 2026 Exatlón México

Videos