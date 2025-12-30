Exatlón México | Avance| Últimos juegos del año en Exatlón México: ¿Rojos o Azules dominarán el 31 de diciembre?

El avance de Exatlón México para el 31 de diciembre de 2025 anticipa un cierre de año cargado de tensión, luego de que se adelantara que la racha del Equipo Rojo apenas duró un día, dando paso a unos últimos juegos donde la balanza vuelve a estar en el aire y la competencia promete definirse punto a punto entre Rojos y Azules en la jornada final del año.