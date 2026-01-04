Exatlón México | Programa Completo | Domingo de quiebre en la novena temporada: Descanso azul, crisis roja y eliminación inevitable
El primer domingo del 2026 pone a prueba la fortaleza física y emocional de ambos equipos, con decisiones que pueden cambiar el rumbo de la competencia para siempre.
Exatlón México estuvo marcado por contrastes contundentes, ya que mientras El Equipo Azul disfrutó de un descanso clave que refuerza su buena racha y eleva el ánimo del grupo, EEquipo Rojo vivió una jornada de alta tensión al prepararse para una noche decisiva donde la unidad se puso a prueba; Antonio Rosique advirtió que protegerse es una decisión estratégica al presentar la Zona de Seguridad, un recurso invaluable que podrá salvar a un atleta en una sola ocasión durante toda la temporada, mientras que el bajo rendimiento semanal llevó a que solo rojos quedaran en riesgo, situación reconocida por César Villaluz y toda la escuadra roja.