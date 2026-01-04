Exatlón México | Programa Completo | Domingo de quiebre en la novena temporada: Descanso azul, crisis roja y eliminación inevitable

Exatlón México estuvo marcado por contrastes contundentes, ya que mientras El Equipo Azul disfrutó de un descanso clave que refuerza su buena racha y eleva el ánimo del grupo, EEquipo Rojo vivió una jornada de alta tensión al prepararse para una noche decisiva donde la unidad se puso a prueba; Antonio Rosique advirtió que protegerse es una decisión estratégica al presentar la Zona de Seguridad, un recurso invaluable que podrá salvar a un atleta en una sola ocasión durante toda la temporada, mientras que el bajo rendimiento semanal llevó a que solo rojos quedaran en riesgo, situación reconocida por César Villaluz y toda la escuadra roja.