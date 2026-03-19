Ernesto, el primer campeón de Exatlón México, lo revela todo: Este es su atleta favorito para la gran final de la novena temporada

La gran final de Exatlón México ya comenzó a encender las apuestas y ahora es Ernesto, quien rompió el silencio tras su salida de la novena temporada, quien encendió la conversación al señalar que Alexis es quien considera que podría convertirse en el campeón de esta edición.

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¿Quién será el campeón de Exatlón México 2026?

Ernesto, durante su charla en El Otro Lado de los Realities, no dudó en señalar a Alexis como el contendiente favorito para levantar el trofeo. El excampeón destacó no solo su rendimiento dentro del circuito, sino también el vínculo personal de amistad que los une, incluso asegurando que Alexis es parte de su familia.

Cázares fue contundente al afirmar que, desde su perspectiva, esta temporada tendrá un campeón del Equipo Azul, afirmación con la que concuerdan algunos fanáticos del programa, quienes aseguran que a lo largo de todas las semanas el dominio azul ha sido la norma.

Alexis, el gran candidato según Ernesto

Ernesto compartió que Alexis se ha demostrado con gran constancia y nivel de competencia, aspectos que para el pilar de la escuadra son clave para llegar a la gran final.

Ernesto explicó que Alexis ha demostrado constancia y nivel competitivo, factores clave para llegar a la final. Incluso aseguró que tiene lo necesario para imponerse sobre los Rojos en las etapas decisivas. No obstante, el ex competidor advirtió que el verdadero desafío está dentro de su propio equipo, advirtiendo que los atletas azules son grandes contendientes a vencer.

Una final llena de incertidumbre

Dentro de la charla, Diana y Chicken concordaron con Ernesto al señalar que Alexis es uno de los grandes contendientes por la victoria de la novena temporada; incluso Chicken señaló que la verdadera batalla estaría dentro de su equipo, pues considera que podría ser más sencillo vencer a los Rojos que a un Azul.

Con la novena temporada llegando a su gran final, las declaraciones de Ernesto no solo generan expectativa, sino que también dividieron a los fans, quienes aseguran que será solo cuestión de tiempo para ver qué escuadra se coronará con la victoria.