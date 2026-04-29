Exatlón México | Batalla por el Token | Hombres van por el último Power Token en Exatlón México

La intensidad se eleva al máximo en Exatlón México con un duelo explosivo entre los hombres del Equipo Rojo y el Equipo Azul, quienes lo dan todo por conquistar el último Power Token de la novena temporada. Con la recta final cada vez más cerca, este enfrentamiento no solo representa orgullo, sino una ventaja clave que podría cambiar el rumbo de la competencia. Velocidad, precisión y nervios de acero serán determinantes en un choque donde nadie quiere quedarse atrás.