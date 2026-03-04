Mati celebra el primer Power Token de la temporada en Exatlón México
Mati celebra haber conseguido el primer Power Token de la temporada y confiesa que aún no sabe su valor, pero espera que le alcance para un producto tecnológico.
Mati celebró obtener el primer Power Token de la temporada en Exatlón México; confesó que desconoce su valor, pero sabe que representa dinero acumulado y espera usarlo en un celular o computadora para comunicarse con su familia; agradeció el apoyo constante y envió un mensaje cariñoso a los seguidores del reality deportivo.