Exatlón México 2024
Mati celebra el primer Power Token de la temporada en Exatlón México

Mati celebra haber conseguido el primer Power Token de la temporada y confiesa que aún no sabe su valor, pero espera que le alcance para un producto tecnológico.

Mati celebró obtener el primer Power Token de la temporada en Exatlón México; confesó que desconoce su valor, pero sabe que representa dinero acumulado y espera usarlo en un celular o computadora para comunicarse con su familia; agradeció el apoyo constante y envió un mensaje cariñoso a los seguidores del reality deportivo.

