¿Error o mala estrategia? El Equipo Azul se quiebra tras perder un punto en Exatlón México

La frustración se apoderó del Equipo Azul en Exatlón México luego de perder un punto importante, un momento que, aunque no buscó culpables directos, dejó al descubierto una clara falta de comunicación, pues Leo reconoció que el error ante Emilio vino de una mala lectura en el circuito, mientras Koke señaló que José y Kate estuvieron involucrados en la jugada que terminó por costarles la victoria.