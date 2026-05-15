Exatlón México | Gran Final | “Nuestro destino está en nosotros”: inicia otra batalla clave en la final
Dos poderosas atletas salen al circuito en uno de los duelos más intensos.
Con la frase “nuestros destinos no están en las estrellas, sino en nosotros mismos”, Antonio Rosique dio paso a otra de las batallas más intensas de la gran final de Exatlón México. Dos poderosas atletas se enfrentan en un circuito donde la fuerza, precisión y resistencia pueden marcar la diferencia. Cada carrera acerca más al desenlace y la tensión crece en cada punto.