Exatlón México | Gran Final | “Nuestro destino está en nosotros”: inicia otra batalla clave en la final

Con la frase “nuestros destinos no están en las estrellas, sino en nosotros mismos”, Antonio Rosique dio paso a otra de las batallas más intensas de la gran final de Exatlón México. Dos poderosas atletas se enfrentan en un circuito donde la fuerza, precisión y resistencia pueden marcar la diferencia. Cada carrera acerca más al desenlace y la tensión crece en cada punto.

