La desgarradora publicación de Zudikey Rodríguez que rompe corazones a 17 años de una irreparable pérdida

A través de redes sociales la exatleta olímpica y estrella de Exatlón México, Zudikey Rodriguez ha conmovido a sus seguidores luego de que escribiera un triste mensaje dedicado a su primer hijo Ethan, quien falleció cuando apenas tenía solo tres años de edad.

Mediante su cuenta de Instagram Rodriguez publicó una imagen de su hijo recordando que hace 17 años una tragedia marcó para siempre su vida. Asimismo, dejó un mensaje destacando que aún mantiene un fuerte vínculo con su hijo a pesar del tiempo.

Hoy se cumplen 17 años desde que mi querido hijo Ethan partió, y el dolor de su ausencia sigue siendo inmenso. Como madre, cada día ha sido un desafío y casi a diario me pregunto cómo he podido soportar tanto sufrimiento.

Ante el mensaje que colgó la atleta, seguidores y fans han dejado varias palabras de aliento e incluso señalan que “hay ausencias que nunca dejan de doler”.

¿Qué pasó con el hijo de la exatleta de Exatlón México?

La pérdida del hijo de Zudikey Rodríguez sin duda es una de los episodios que ha marcado completamente la vida de la velocista e incluso ha llegado a expresar que es uno de los momentos más dolorosos. De acuerdo con información obtenida, el pequeño Ethan perdió la vida en 2009 tras un accidente relacionado con un tractor. Este episodio se registró tiempo antes de que Rodriguez se consolidara como atleta de Exatlón México.

Tras este lamentable hecho, la atleta sigue compartiendo en fechas especiales mensajes dedicados a su hijo, principalmente en aniversarios luctuosos o cumpleaños, en sus propias palabras destaca que aún sigue presente en su corazón.

¿Cómo Zudikey Rodriguez ha enfrentado la pérdida de su primer hijo?

A los largo de los años y durante su participación en Exatlón México, Zudikey ha hablado abiertamente del impacto que tuvo la pérdida de su hijo y cómo el deporte se ha convertido en una herramienta para encontrar fortaleza y seguir adelante e incluso a señalado que el recuerdo de Ethan la acompaña en cada logro y desafío que enfrenta.