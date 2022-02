Exatlón: Ximena Duggan explota contra atletas hombres por comentarios.

Ximena Duggan está dejando cuerpo y alma en las pistas de Exatlón All Star, por lo que esa entrega y pasión la han llevado a ganarle incluso a atletas hombres, pero ellos han respondido de una manera polémica.

Y es que desde el inicio de la nueva temporada, el drama entre los atletas ha sido tema de conversación entre los internautas, porque los concursantes masculinos de nuestro realiy show quizá no han hecho comentarios muy acertados.

Esta ola de dimes y diretes empezó el pasado 31 de enero, cuando Pato Araujo hizo un comentario ante las cámaras del reality deportivo que no le agradó a Duggy.

“Tuvimos hoy una participación no muy grata. No me quedé contento con mi desempeño, porque tuve tres pasadas y una de ellas fue contra una mujer y en el circuito tuve un accidente. Me tocó enredarme con la cuerda del arnés, confieso me enojé un poco, porque perdí esos segundos importantes en este primer duelo contra una mujer y eso sí me tiene un tanto triste, porque los personajes que tenemos acá, estamos para dar más”, comentó el atleta rojo

Ximena Duggan reaccionó de inmediato, pues no toleró los comentarios que los hombres estaban haciendo sobre haber perdido contra una mujer y los confrontó de manera directa.

“O sea y si nosotras perdemos contra hombres, ¿perdemos las c...?, ¿los ovarios o qué perdemos?”, dijo contundentemente.

Internautas apoyan a Duggan

Los internautas apoyaron a Duggan, pues les parece que el ego de los hombres se vio afectado por perder en contra de una mujer.

“¿La gente quejándose de lo que dijo Duggan? Si es la verdad, creen que para las mujeres es un privilegio ganarles, ella solo se burló de sus pen... #MedallaAllStar”, explicó una chica en Twitter.

Sin duda, la participación de nuestras atletas ha sido más que destacada, pues siguen poniendo en alto el nombre de México con su entrega, determinación, talento y fortaleza.

