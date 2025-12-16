Exatlón México | Zona de Peligro | La novena temporada entra en tensión máxima: Noche decisiva en la Zona de Peligro femenil
La competencia se vuelve cada vez más cerrada en Exatlón México y la Zona de Peligro femenil se perfila como una de las más impredecibles de la temporada.
Exatlón México vive una semana de alta tensión con La Zona de Peligro femenil, donde varias atletas luchan por mantenerse en competencia en un escenario parejo y sin margen de error, ya que ninguna quiere llegar al duelo de eliminación del próximo domingo y cualquier resultado podría cambiar el rumbo del reality esta misma noche.