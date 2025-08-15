Mati Álvarez: cuál es el nivel de estudios de la multicampeona de Exatlón

Mati Álvarez es una de las deportistas más reconocidas de Exatlón México , no solo por el carisma que la caracteriza, sino también porque se ha convertido en multicampeona del reality show deportivo de TV Azteca. Sin embargo, entre su comunidad de seguidores todavía persisten dudas sobre su vida personal y profesional, como dónde estudió y cuál es su nivel académico.

Lo que se sabe de la “Terminator” —como la llaman de cariño en Exatlón— es que se formó en su natal Puebla con entrenamientos deportivos desde los 10 años, principalmente en natación y atletismo. Además, estudió la carrera de Mercadotecnia en la Universidad de las Américas Puebla.

(Instagram @matialvarezs) Así luce Mati Álvarez antes y después de Exatlón México.

Según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la atleta de 30 años se destacó en diversas competencias a nivel local, estatal e internacional, logrando 23 medallas de oro en la Olimpiada Nacional y rompiendo un récord de 5.66 metros en Salto de Longitud. También participó en el Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Sub-18, celebrado en Francia en 2011, y fue la competidora más joven en los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

Su carrera está llena de éxitos, pero el impulso definitivo a la fama llegó con su participación en Exatlón México, donde rápidamente demostró sus habilidades y se impuso a sus contrincantes hasta llegar a la final y coronarse en varias ediciones.

¿Cuántas veces ganó Mati Álvarez en Exatlón?

Mati Álvarez ha ganado cuatro veces Exatlón México, incluyendo Famosos vs. Contendientes 3, Exatlón Cup, Exatlón: Titanes vs. Héroes y Exatlón: Nueva Era.

(Instagram @matialvarezs) Así lucen todas las copas que ha ganado Mati Álvarez en Exatlón México. ¿Vendrá por más?

Todo este proceso representa “mucho aprendizaje” para Mati y, según destacó en redes sociales, en un mensaje dirigido a sus fans, fueron 4 años de mucho esfuerzo y dedicación.

¿Qué hace Mati Álvarez ahora?

Actualmente, Mati Álvarez se dedica a mantenerse en forma y compartir su día a día en redes sociales, principalmente en Instagram, donde suma casi un millón de seguidores. Tras un año sabático lejos de los realities, no ha dejado de colaborar con marcas y mostrar sus rutinas de ejercicio, a veces acompañada de su novia, Evelyn Guijarro , a quien conoció en las grabaciones del programa en 2020.

Este año, sus fans esperaban verla regresar tras su última victoria, pero no será hasta este mes de septiembre de 2025 cuando compita nuevamente en Exatlón Cup, un evento que reunirá a los mejores atletas de México, Alemania, Estados Unidos, Hungría y Rumania.