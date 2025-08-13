El Otro Lado de los Realities: ¿Cuándo y dónde ver el anuncio de los primeros dos atletas de Exatlón CUP?

Si a ti te encanta el chismecito y no te gusta quedarte solamente con lo que ves en la pantalla, El Otro Lado de los Realities ha estado dándole seguimiento a todas las polémicas que hemos visto en Survivor México: Héroes y Villanos, con invitados especiales quienes han hecho del chisme todavía algo más disfrutable. Pero esta vez además de chisme habrá una tremenda exclusiva para lo nuevo de Exatlón CUP.

¿Cómo y dónde ver El Otro Lado de los Realities?

Si no te quieres perder el anuncio de los primeros dos atletas de Exatlón CUP puedes disfrutar totalmente GRATIS y EN VIVO de El Otro Lado de los Realities en punto de las 6:30 p.m. a través de nuestra transmisión, solo da click aquí.

El Otro Lado de los Realities es conducido por Carlos ‘Chicken’ Muñoz y Ximena Duggan.

¿Qué es Exatlón CUP?

Exatlón CUP es una competencia internacional donde los mejores atletas de Exatlón México, Alemania, Estados Unidos, Hungría y Rumania, se enfrentarán para llevar la gloria del Exatlón a su país. Este programa sería el arranque para una nueva era en la competencia de Exatlón, y el CUP traerá de regreso a los atletas que ya conocemos y quienes sabemos lo darán todo para demostrar que México tiene un alto rendimiento.

¿Qué atletas mexicanos estarán en Exatlón CUP?

Aún no tenemos ningún nombre revelado de aquellos atletas quienes estarán representando a México en el Exatlón CUP, es por eso que esta noche a las 6:30 p.m. no te puedes perder El Otro Lado de los Realities, donde conoceremos a los primeros dos nombres que darán inicio a esta nueva etapa.