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Exatlón México 2024
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MATI ÁLVAREZ

MATI GRIS ALL STAR.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

  • 26 años.
  • Puebla.
  • Heptatlón.
  • Ha sido 10 veces Campeona Nacional en su disciplina.
  • Apodo: Terminator.
  • Tricampeona de Exatlón:

Campeona de su temporada, de la Copa Exatlón y de Exatlón Titanes Vs. Héroes.

  • Finalista de Exatlón All Star.

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