Zudikey Rodríguez | Exatlón

- Velocista, 31 años, Valle de Bravo, Estado de México.

- Medalla de bronce en Juegos Centroamericanos Junior 2004.

- Medalla de plata en relevos en Juegos Panamericanos 2007.

- Medalla de oro en relevos en Juegos Iberoamericanos 2008.

- Medalla de oro en 400 mts en Juegos Iberoamericanos 2008.

- Medalla de plata en relevos en Juegos Centroamericanos 2008.

- Medalla de oro en Juegos Iberoamericanos en 2008.

- Medalla de plata en relevos en Juegos Iberoamericanos 2008.

- Medalla de oro en 400 mts Juegos Iberoamericanos 2014.

- Medalla de oro en 400 mts Juegos Panamericanos 2014.

- Medalla de oro en 400 mts Juegos Centroamericanos 2014.

- Campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 400 mts con bayas.

- Medalla de plata en relevos 400 mts en los Panamericanos de Río de Janeiro 2007 junto a Ana Guevara.