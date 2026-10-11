Exatlón México | Previo al Duelo de Eliminación los equipos definen a la última Atleta que tendrá que competir este domingo

Tres Azules y una Roja se van a duelo de Elimianción. Los equipos están a punto de definir qué color tendrá la atleta que falta para este domingo de Eliminación. Los Azules quieren evitar a toda costa que una mujer de su Equipo termine en Riesgo. Los Rojos siguen enfocados en demostrar su poder. ¿Quién lo logrará?