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Exatlón México 2024
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Exatlón México | Previo al Duelo de Eliminación los equipos definen a la última Atleta que tendrá que competir este domingo

Viene el Duelo de Eliminación en Exatlón México, pero antes, el último juego por la Supervivencia. Al Equipo Azul le conviene colocar a una Roja luego de una mala semana.

Tres Azules y una Roja se van a duelo de Elimianción. Los equipos están a punto de definir qué color tendrá la atleta que falta para este domingo de Eliminación. Los Azules quieren evitar a toda costa que una mujer de su Equipo termine en Riesgo. Los Rojos siguen enfocados en demostrar su poder. ¿Quién lo logrará?

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