Exatlón México Programa Completo 2 de noviembre 2026: Los problemas estallan dentro del Equipo Rojo y se arma una FUERTE pelea en la Villa 360
Un lunes lleno de emociones muy opuestas en Exatlón México. Dolorosos recuerdos, fuertes peleas e intensos enfrentamientos se vivieron este 2 de noviembre.
Este lunes 2 de noviembre de 2026, los Atletas vivieron un día lleno de emociones de todo tipo. Algunos pudieron recordar con cariño a los familiares que ya no están. Otros sacaron a la luz esas emociones que tenían reprimidas en medio de un conflicto.