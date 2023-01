EXCLUSIVA. Óscar Schwebel de OV7 se asumió como una persona andrógina.

Desde hace unos meses Óscar Schwebel, integrante de OV7, decidió cambiar su imagen a una mucho más femenina, dejándose crecer el pelo, pintándose las uñas y usando ropa y joyería de mujer.

No obstante, Óscar se asume heterosexual, pero admite que es una persona andrógina, es decir, que posee gustos y cualidades tanto del género femenino como masculino.

¿Qué dijo al respecto Óscar Schwebel?

Óscar, integrante de OV7, agrupación que la rompiera en grande en la década de los 90’s y principios de los 2000’s, dijo considerarse una persona cisgénero (personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que le fue asignado cuando nacieron).

“Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica”, declaró en exclusiva para Ventaneando Óscar.

¿Usaría tacones? Cuando le preguntaron si usaría tacones, Schwebel aseguró que ya los probó en alguna ocasión, pero no es muy hábil con ellos, incluso reveló que se dio unos buenos golpes al usarlos, por lo que decidió ya no ponérselos.

Te puede interesar: Lidia Ávila y su familia en duelo por el fallecimiento de su hermano.

“Fíjate que sí los probé en algunos ensayos, pero me di unos buenos tiznadasos y hasta ahí quedó”, añadió.

¿Cómo le surgió el gusto por lo andrógino?

Óscar Schwebel sentenció que este gusto le surgió a raíz de su fanatismo por grandes exponentes de la música como David Bowie, Lour Reed y sobre todo por la parafernalia de la género glam rock, incluso por su mentora Julissa.

“Toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock, incluso, la señora Julissa que es como mi maestra de vida cuando yo era un niño y me enseñaba todos estos ídolos del glam de los años 70’s, de lo cual yo me enganché”, recalcó.

¿Le da miedo vestirse con ropa de mujer?

El integrante de OV7 declaró que no le da miedo ponerse ropa de mujer: “No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos, yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre que se me hace bastante aburrida”.

¿Óscar cuenta con el apoyo de su esposa?

El cantante aseguró que su esposa Gina lo apoya en todo momento, incluso le presta ropa. “Ella es la primera en decirme ‘me compré esto, pero creo que a ti también se te vería padre’… Creemos en una libertad total y absoluta como pareja y creo que eso nos ha hecho mucho más unidos y mucho más fuertes”, finalizó.