Familia de Octavio Ocaña habla sobre la detención del policía involucrado en el caso.

Diez meses han pasado desde que Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución por elementos de seguridad del Estado de México y ayer jueves 22 de septiembre se dio a conocer la detención de Leopoldo “N”, policía municipal de Cuautitlán Izcalli, a quien se le acusa de haber participado en el homicidio del histrión.

La audiencia de las personas que filtraron el video de Octavio Ocaña.

Este viernes la familia de Octavio Ocaña estuvo presente en el foro de Venga La Alegría donde habló sobre la detención del Leopoldo “N”. El padre del histrión se dijo contento por la detención del primer policía y declaró que siempre estuvo seguro de que su hijo no se había disparado; sin embargo, todavía hay un elemento de seguridad que se encuentra prófugo.

Cabe mencionar que son dos los policías involucrados en la muerte del actor que diera vida a “Benito Rivers”, el que venía conduciendo la camioneta y el que lo bajó de su vehículo, pero todavía faltan los que limpiaron y alteraron la escena del crimen, señaló el papá de Ocaña.

Por su parte, Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio aseguró que esperaban con ansias la detención porque su hijo no se merecía la muerte tan injusta que tuvo.

Cuando les preguntaron si no han sentido temor al estarse enfrentando a las autoridades, el padre del histrión señaló que más bien les da risa, ya que él si pudo hacer lo que el gobierno no, por ello no le da miedo, sobre todo porque le arrebataron lo que más quería. También recalcó que él hizo el trabajo que las autoridades no pudieron hacer, fue así como se dio la detención de Leopoldo “N”.

¿El policía enfrenta el proceso en libertad? Mucho se habló sobre que Leopoldo “N” se encontraba enfrentando el proceso en libertad; sin embargo, esto fue desmentido por Bertha Pérez Ocaña, hermana del actor, quien reveló que el elemento de seguridad se encuentra detenido en calidad de presunto culpable y se está determinando su situación jurídica, por lo que no hay manera de que esté en libertad porque sigue siendo juzgado.

“La jueza determinó tres medidas cautelares. Déjenme mencionarles que hay dos carpetas de investigación, una relacionada con los delitos de corrupción que está en la Fiscalía Anticorrupción y otra de homicidio”, declaró el abogado Francisco Hernández, quien además señaló que en la audiencia de hoy va a externar en voz de sus representados que exigen la prisión preventiva oficiosa para el detenido y seguirán exigiendo que redoblen sus esfuerzos para la captura del otro elemento de seguridad.

Así mismo, el padre de Octavio aseguró que por cielo, mar y tierra se encuentran buscando al policía prófugo para que la muerte de su hijo no quede impune, sobre todo después de que mancharan la imagen del mismo. Por último, reconocieron que el dolor jamás va a sanar, pero con la detención de Leopoldo “N” y del policía que se encuentra prófugo se quedarán más tranquilos para que estos sujetos no sigan causándole dolor a otras personas.