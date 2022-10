Salen a la luz fuertes revelaciones sobre la muerte del actor Octavio Ocaña.

El próximo 29 de octubre se cumplirá el primer aniversario luctuoso del actor Octavio Ocaña, quien perdiera la vida de forma inesperada en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México, después de una persecución por elementos policíacos.

Familia de Octavio Ocaña y hechos relacionados a muerte de su hijo.

Hasta la fecha no ha sido aclarado la forma en que murió el actor que diera vida al entrañable ‘Benito Rivers’, por lo que los familiares del actor decidieron realizar su propia investigación debido a la ineficiencia de las autoridades.

Las pesquisas realizadas por la familia de Ocaña derivaron en la detención de Leopoldo “N”, policía municipal de Cuautitlán Izcalli, a quien se le acusa de haber participado en el homicidio del joven actor y se encuentra en prisión preventiva y es investigado por abuso de poder; sin embargo, todavía falta de la detención de Gerardo “N”, quien habría ayudado a subir al histrión a su camioneta después de que su compañero le disparó.

Previo al lamentable suceso en el que perdió la vida, Ocaña había acudido a una fiesta, en compañía de dos personas en Villa del Carbón, Estado de México. A su regreso, comenzó a ser perseguido por elementos de seguridad y la persecución derivó en su muerte.

¿Qué dijo Bertha Ocaña en redes?

De acuerdo con la publicación compartida por Bertha Ocaña, la investigación que realizó la familia de Octavio determinó que él no inició el ataque contra los policías, tal como lo manejó la Fiscalía del Estado de México, por el contrario, fueron los elementos de seguridad los que iniciaron el ataque y se estima que dispararon hasta en tres ocasiones sin justificación alguna.

Otra de las versiones que manejó la Fiscalía fue que el actor se disparó a sí mismo de forma accidental, pero esta versión fue desechada por los peritos de la familia.

La hermana del pelirrojo actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del actor acompañada del siguiente mensaje: “#justiciaoctavioocana Ya lo demostramos: 1. Octavio y sus acompañantes no detonaron ningún arma de fuego ese día. 2. Los policías de tránsito dispararon al menos tres veces en contra de su camioneta sin justificación. 3. La lesión que mató a Octavio no pudo ser provocada por el arma que poseía (calibre distinto). 4. A sus acompañantes los golpearon tras haberse resistido a su detención. 5. El disparo que mató a Octavio no ocurrió adentro de su camioneta. 6. Octavio fue víctima de homicidio”.

“Luchamos porque se haga justicia, que no quede delito sin perseguir ni culpable sin condena. Octavio no cometió ninguna infracción de tránsito ni delito que ameritara una detención, una persecución ni mucho menos que le dispararan en múltiples ocasiones; además, se alteró la escena, no existió cadena de custodia, los servicios periciales llegaron más de 5 horas después, se difundieron fotos y videos de su cadáver y sustrajeron sus pertenencias de valor, violando todos los protocolos de actuación, la ley y sus derechos, a Octavio LO MATARON”, añade.