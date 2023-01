Familiares y amigos dan el último adiós a Polo Polo.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Polo Polo en su velorio.

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, murió a los 78 años. La noticia de su fallecimiento a causa de la demencia vascular que deterioró su salud y lo retiró desde hace varios años de los escenarios, movilizó a la comunidad artística mexicana, por ello, algunos miembros acudieron a darle el último adiós, así como nuestras cámaras de Ventaneando.

¿Qué dijeron los amigos de Polo Polo?

El actor Mauricio Herrera dijo “lo hemos resentido desde hace mucho tiempo que no podíamos verlo, sabíamos que estaba enfermo, pero tenía que llegar este momento y lo vamos a extrañar mucho como ya lo hemos extrañado desde hace ya mucho rato”.

¿La familia de Polo Polo lo tuvo secuestrado? Tanto Mauricio Herrera como otros de sus amigos y colegas comediantes, negaron que la familia de Polo Polo lo mantuviera secuestrado, sino más bien fue su enfermedad la que lo alejó de la vida pública.

“Yo creo que lo que lo apartó de nosotros fue su enfermedad no su familia. Su familia estaba con él”, aseguró el actor Mauricio Herrera.

No obstante, Rafael Inclán admitió que la noticia del fallecimiento de Polo Polo lo tomó por sorpresa. “(Estoy) Triste, sobre todo por el impacto… no lo tenía en cuenta que estuviera grave, no sabía cómo estaba su situación, lo que sí me da coraje es que no lo fui a ver a Querétaro todos estos años que estuvo allá. No lo quería ver disminuido”.

Alex Castillo, comediante, aseguró que Polo Polo fue un excelente comediante y un excelente humorista. Por su parte, Pepe Magaña también recordó a su amigo y colega y reveló que “lo vi en el Cuevón la última vez, hace ya algunos años, nos dimos un abrazo y ya nada más. Después ya enfermó y perdí el contacto, no quise molestar ni hablar”.

Sobre la enfermedad del finado comediante, Magaña recordó que el humorista empezó con algo de “Alzheimar, una cosa así y se le complicó con otras cosas”.