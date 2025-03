Famoso exparticipante de MasterChef es víctima de la delincuencia

La delincuencia es un mal que existe en todo el mundo y no conoce de edades ni estatus social, pues también los famosos han sido víctimas de los amantes de lo ajeno, ahora tocó el turno de un exparticiapente de MasterChef .

El famoso influencer y exconcursante de MasterChef que fue víctima de los amantes de lo ajeno fue Jerónimo Meneses, quien a través de sus redes sociales que desafortunadamente le robaron su automóvil en Quito, Ecuador.

¿Qué dijo Jerónimo Meneses?

“Me robaron el carro”, publicó en su cuenta de Instagram junto con un video en el que mostró los desperfectos ocasiones a su vehículo, entre los que destaca una ventana rota. “Acabo de salir de un evento, donde estaba lanzando mi carrera como influencer de moda, salgo y me han roto la ventana”.

¿Qué le robaron?

De acuerdo con el exparticipante de MasterChef, los amante de lo ajeno le robaron una mochila y una chaqueta de cuero. Según lo relatado por Meneses el robo tuvo lugar frente a una carpa de la Policía Nacional.

El robo tuvo lugar en las calles Bosmediano y Gonzáles Suárez, el pasado miércoles 26 de marzo alrededor de las 20:30 horas: “No he puesto una denuncia formal porque sabemos que ese tipo de denuncias no llegan a ningún lado, es más la pérdida de tiempo que el resultado que va a dar”. “Me robaron los chistes del año, las rutinas que estaba preparando, eso es lo peor”, agregó el exparticipante de MasterChef.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse el hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde los internautas se solidarizaron con Meneses, y le enviaron mensajes de apoyo, como: “No puede ser… qué pena, lo siento por ti, ya no se puede vivir así” y “Fuerza, ojalá las autoridades logren hacer algo”.