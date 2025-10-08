Dinastía Casillas, la serie spin-off de El Señor de los Cielos que te dejará helado con su trama

Con fecha de estreno ya confirmada para este mes de octubre de 2025, la serie ‘Dinastía Casillas’ promete llevar el legado de los Casillas de ‘El Señor de los Cielos’ a nuevos niveles de traición, poder y secretos. Te contamos qué se sabe hasta ahora sobre la trama.

¿De qué trata ‘Dinastía Casillas’? Esta será la historia de la serie

La trama de ‘Dinastía Casillas’ promete sacudir el universo de esta historia. El punto de partida es la desaparición del patriarca Aurelio Casillas. Con él fuera de escena, las piezas del poder quedan sueltas y la familia debe reorganizarse para proteger su imperio criminal.

Ismael y Diana Casillas emprenden una misión urgente para rescatar a Aurelio y a Rutila, enfrentándose a traiciones y adversarios inesperados. La historia también introduce un nuevo elemento de conflicto: el cártel de El Gancho, que acecha los territorios en disputa.

Facebook/ Dinastía Casillas Dinastía Casillas es la nueva serie de la que todo el mundo está hablando

Elizabeth, exesposa del Chema, aparece como aliada inesperada y deja su vida en Milán para regresar al mundo criminal, buscar poder y —quizá— aliarse con los Casillas en una jugada que puede cambiar la balanza del poder.

Con fantasmas del pasado, nuevos personajes y decisiones extremas, la serie promete mantenerte al filo del asiento en cada episodio.

¿Cuándo sale ‘Dinastía Casillas’?

‘Dinastía Casillas’ se estrenó este martes 7 de octubre de 2025 en horario estelar, y los episodios también estarán disponibles al día siguiente en la app oficial de Telemundo. Esta producción se incorpora al universo de ‘El Señor de los Cielos’ como una continuación audaz.

La productora anunció que la realización arrancó en México en junio de 2025, con un elenco que mezcla nombres ya conocidos de la franquicia con talento emergente.

¿Cuál es el reparto de Dinastía Casillas y qué papel juegan los personajes en la trama?

En esta nueva entrega, Iván Arana retomará el personaje de Ismael Casillas, liderando la batalla por el legado familiar. Se une a él María Fernanda Yepes, quien interpretará a Elizabeth, un personaje estratégico con vínculos con el Chema.

También regresa a la franquicia Isabella Castillo, quien retomará su papel como Diana Ahumada, una presencia ampliamente anticipada por los fans de la saga.

El reparto se complementa con figuras como Roberto Sosa, Plutarco Haza, Wendy de los Cobos, Ximena González Rubio, Robinson Díaz, Gonzalo Vega Jr., Karen Sandoval, David Palacio, entre otros.

¿Cuántos capítulos tendrá ‘Dinastía Casillas’?

La producción contempla 92 episodios, en los cuales Ismael y Diana deberán recurrir a todo recurso posible para preservar el legado familiar y sobrevivir en medio del caos criminal.