5 fotos de María Victoria de joven: así se veía la actriz, quien hoy cumple 103 años

Este 26 de febrero es día de honrar la extensa trayectoria de María Victoria, célebre actriz y cantante que está cumpliendo 103 años de edad. A continuación recordamos parte de su legado en cine y televisión, además de sus logros; te lo contamos a través de algunas fotografías de María Victoria de joven.

Originaria de Guadalajara, nació el 26 de febrero de 1923. Han pasado más de 7 décadas desde que inició su carrera, que abarca cine, televisión y teatro, además del ámbito de la música.

5 fotos que muestran cómo se veía María Victoria de joven

1. Así lucía en 1951

Luego de iniciar laborando en las carpas teatrales, María Victoria Gutiérrez Cervantes alcanzó la fama a principios de los años 50, inicialmente con apariciones en películas como "Amor perdido" (1951) y "Monte de Piedad" (1951), para después tener su primer gran protagónico con "Mujeres de teatro" (1951).

2. En 1953

Así lucía la actriz en la película "Del rancho a la televisión", donde compartió créditos con Luis Aguilar. Durante su carrera en cine trabajó con figuras como Silvia Pinal, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Meche Barba, Yolanda Montes "Tongolele" y Pompín Iglesias.

3. En 1956

Por su trayectoria ha recibido muchísimos reconocimientos, entre ellos 3 Diosas de Plata de la asociación Periodistas Cinematográficos de México. En su carrera como cantante se cuentan éxitos como "Tengo ganas de un beso" (compuesta por Agustín Lara), "Cuidadito, cuidadito", "Qué divino" y "Qué bonito siento".

4. María Victoria de joven, en los años 50

En 2025 se estrenó un documental con su nombre, celebrando la carrera y legado de la actriz y cantante. En este 2026 se llevó a cabo un homenaje para María Victoria en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

5. En 1979

Uno de los primeros trabajos que vienen a la mente cuando se habla de María Victoria es "La criada bien criada", cuyo personaje principal surgió en teatro y se inmortalizó en televisión. Este éxito terminó de consolidarla como una de las figuras más talentosas en el ámbito de la actuación y el canto, sino que también destacó por su humor.

