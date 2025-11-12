El actor que murió trágicamente y que trabajó con grandes actrices

El mundo del espectáculo siempre ha dado lugar a que los famosos se ganen el respeto de sus colegas pero también el cariño del público. Cuando la muerte los alcanza, el dolor se multiplica y sus nombres quedan grabados a fuego en la industria, como fue el caso del actor Raúl Padilla “Chóforo”.

Raúl Padilla “Chóforo” tenía 72 años de edad cuando murió en el año 2013 y su partida fue un golpe muy duro para quienes compartieron trabajo junto a él y los televidentes que disfrutaron de su talento en el cine y la televisión.

¿De qué murió Raúl Padilla “Chóforo”?

El actor Raúl Padilla “Chóforo” murió el 24 de mayo de 2013 luego de sufrir complicaciones a causa de una insuficiencia renal. Desde hacía varios años enfrentaba esta enfermedad motivo por el cual estaba recibiendo un tratamiento de hemodiálisis en un nosocomio de la Ciudad de México cuando se descompensó.

Según se confirmó en aquel momento, el actor sufrió un paro cardíaco que fue fulminante. La noticia de la partida de Raúl Padilla “Chóforo” sorprendió a todo el mundo del espectáculo mexicano y llenó de dolor a los miles de televidentes que seguían su trayectoria.

¿Quién era Raúl Padilla “Chóforo”?

Raúl Padilla “Chóforo” fue uno de los grandes actores que nació en México y supo conquistar a las masas con su talento. El humorista se destacó en películas, telenovelas y programas de televisión, dejando ver una gran versatilidad para desempeñarse delante de las cámaras de filmación.

Su nombre también tenía peso por ser hijo del recordado actor Raúl “Chato” Padilla, quien encarnó, entre otros, el personaje de “Jaimito el cartero” en “El Chavo del 8”. El talento de Raúl Padilla “Chóforo” lo llevó a compartir sets de filmación junto a destacadas personalidades como Lucero, Fernando Colunga y Thalía, entre muchas otras, por lo que su recuerdo siempre está latente cuando se habla de los grandes talentos mexicanos.