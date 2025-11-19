Acusan a Adrián Marcelo de mentir con su hospitalización

El influencer Adrián Marcelo vuelve a ser el centro de debate tras ser acusado de mentir con su hospitalización de emergencia. La duda sobre una fotografía compartida por el humorista fue sembrada por el conductor René Franco quien se tomó el trabajo de analizar la imagen.

No es la primera vez que Adrián Marcelo se convierte en centro de críticas y en esta oportunidad llegan de parte de un conductor con el que mantuvo, tiempo atrás, una entrevista que estuvo cargada de tensión.

¿Qué le pasó a Adrián Marcelo?

Fue el pasado lunes 17 de noviembre cuando Adrián Marcelo publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece en una cama de hospital y rodeado de equipamiento médico. Al no brindar detalles de lo que le ocurría, los rumores sobre su estado de salud se dispararon.

¿USTEDES LE CREEN A ADRIÁN MARCELO?



Vean la foto de la supuesta hospitalización.



¡¿Trae puestos los pantalones?! ¿Son negros?



¿Lo acuestan en una cama de hospital encima de las cobijas y queda mal tendida?



¿Y esa cara?



¿Y ese oxímetro mal puesto? ¿Tiene una intravenosa o… pic.twitter.com/nR2MpeoVss — RENE FRANCO (@ReneFranco) November 18, 2025

Algunos medios e internautas manifestaron que el influencer podría haber tenido un episodio de salud relacionado con el consumo de sustancias ilícitas, mientras que otros trascendidos puntualizaban que podría tratarse de un tema de estrés. Horas después, Adrián Marcelo remarcó: “Exceso de trabajo, nada más. Con las drogas me mido”.

¿Adrián Marcelo miente con su hospitalización?

Luego de que la fotografía de Adrián Marcelo en una cama de hospital se viralizara, el conductor René Franco se expresó e redes sociales y sembró dudas sobre la veracidad de lo posteado por el influencer. “¿USTEDES LE CREEN A ADRIÁN MARCELO?”, sentenció en X.

El conductor puso en duda la veracidad de la hospitalización de Adrián Marcelo y se detuvo a analizar la imagen. “Vean la foto de la supuesta hospitalización. ¡¿Trae puestos los pantalones?! ¿Son negros? ¿Lo acuestan en una cama de hospital encima de las cobijas y queda mal tendida? ¿Y esa cara? ¿Y ese oxímetro mal puesto? ¿Tiene una intravenosa o nomás el tubito con durex?”, compartió junto a la fotografía difundida por el influencer.

Finalmente, René Franco soltó frases dejando en claro que no cree que Adrián Marcelo haya estado hospitalizado de verdad: “CONOCIENDO AL PERSONAJE PUEDE SER OTRA MANERA DE LLAMAR LA ATENCIÓN. Aguas, porque en efecto Adrián Marcelo ya no está en el centro de la conversación”.