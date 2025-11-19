Adrián Marcelo rompe el silencio tras ser hospitalizado de emergencia

No caben dudas de que Adrián Marcelo se ha convertido en una de las figuras más polémicas de redes sociales por lo que cada paso que da está en el foco de los usuarios.

Una de sus publicaciones generó mucha preocupación entre sus seguidores debido a que era una fotografía en la que se lo ve acostado en una cama de hospital pero no dio muchos detalles al respecto. Sin embargo, ahora ha salido a hablar sobre la situación.

¿Quéle pasó con Adrián Marcelo?

Por medio de las historias de Instagram, Adrián Marcelo hizo una publicación sobre una fotografía en la que se lo puede ver recostado en la cama de un hospital y visiblemente desmejorado.

Como mencionamos anteriormente, Adrián no dio más detalles en relación a esto por lo que se generó un fuerte debate entre los usuarios. Algunos se mostraron muy preocupados pero otros señalaron que podía estar atravesando una crisis por consumo de sustancias.

Debido a todas las especulaciones que generó la fotografía, Adrián Marcelo se pronunció con respecto a su esta de salud por medio de su cuenta de X. Allí loque hizo el mediático fue mencionar el motivo de su hospitalización y dejó claro de que no fue por un abuso de sustancias como se dice.

Instagram Esta foto generó intriga.

“Exceso de trabajo, nada más. Con las drogas me mido”, escribió el creador de contenido en un mensaje al compartir una noticia sobre la imagen que publicó postrado en la cama de un hospital.

Ante esta situación es que Adrián Marcelo llevó tranquilidad a sus seguidores y sobre todo dejó en claro que no estaba pasando por una crisis de consumo de drogas.

Adrián Marcelo genera constantemente polémica por lo que esto no fue la excepción.Sin embargo, ya se encuentra en buen estado de salud y sigue son con sus proyectos personales.

