Adri Toval lanzó un incendiario mensaje para Ana Bárbara: ¿hubo infidelidad?

Este tema apenas comienza y no se percibe que termine en breve. Aunque no existía reacción de parte de los “afectados” por las declaraciones de Adri Toval, fue el esposo de Ana Bárbara que por medio de intermediarios ya mandó un mensaje. Pero justamente en medio de la advertencia en contra de la supuesta amante, ella mandó un recado que se puede catalogar como incendiario contra la cantante mexicana.

Venga La Alegría | Programa 12 de marzo 2026 Parte 1 | Adriana Toval revela intimidades de su romance con la pareja de Ana Bárbara y más

¿Qué dijo Adri Toval contra Ana Bárbara?

Hace unos días el internet y los medios de comunicación en general estallaron tras la revelación de una supuesta infidelidad del esposo de Ana Bárbara con una periodista centroamericana. La que explicó dicha aventura que supuestamente inició en septiembre de 2025, fue la propia Adri Toval.

De allí la información siguió en su normal circulación, periodistas hablaron de pruebas, audios de llamadas y demás cuestiones… pero de nueva cuenta la supuesta amante salió a declarar de manera bastante particular. “Mamita, entiendo que estés muy enamorada, pero esto ya es una burla mundial. Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar, que tú vivías más en Cancún que en Los Ángeles, que él estaba harto de ti… Si realmente hubiera querido hacerte daño habría vendido la nota durante los viajes, habría hecho un escándalo desde el principio”.

En más del texto que subió a sus redes sociales, indicó que la cantante mexicana era manipuladora, que Ángel ya no la aguanta, que tiene pruebas y que sigue hablando con su ex pareja. Pues en previas declaraciones, estuvieron juntos hasta hace poco que el empresario no pudo salir de México por problemas en el trabajo.

¿Qué dijo Ángel Muñoz contra Adri Toval tras el escándalo?

Hasta el momento ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han salido a comentar nada de manera directa, pues fue gracias a la contratación del abogado Guillermo Pous. Este habló en nombre de Ángel, quien indica una evidente intención de perjudicar la figura de la pareja. Y al final lanzó una “amenaza”, pues en caso de continuar con el tema… llegaría una demanda contra la supuesta amante porque todo esto generó hostigación mediática en contra de la pareja de famosos mexicanos.