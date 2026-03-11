Él es Ángel Muñoz y a esto se dedica el esposo de Ana Bárbara que le habría sido infiel

Sin lugar a dudas este acontecimiento levantaría múltiples comentarios por lo mediática que es la figura de Ana Bárbara. Además, ciertos aspectos de la relación de la cantante con el empresario se están comentando en redes sociales… donde aseguran que le llegó el karma. Pero entre las preguntas más repetidas se encuentra la de las actividades de Ángel Muñoz, el esposo al que se le acusa de ser infiel.

¿Quién es y a qué se dedica Ángel Muñoz?

La primera situación que siempre causó polémica alrededor es la de la diferencia de edad. La cantante nacida en en San Luis Potosí tiene 55 años y Ángel cuenta con 15 años menos. Por esta razón se presumiría que tiene 40 años. Y es que aunque está relacionado con la vida de la farándula mexicana, tampoco es el hombre más abierto de sus cosas personales.

Según las descripciones de sus cuentas oficiales y de otros espacios como la red, se indica que es empresario y actor. Por ello se le ha visto en algunos papeles de ciertos programas y series. Sin embargo, no hay alguna información directa que hable de sus actividades laborales-empresariales. Por ello, muchos incluso lo tachan de influencer, donde presume mucho su vida fitness.

Pero muchos se preguntaron por él y por lo que hace gracias a que se está manejando una infidelidad de su parte, realizada con una mujer identificada como periodista de espectáculos. Esta mujer llamada Adriana Toval aseguró que tenían una aventura a distancia y que lo vio en dos oportunidades.

¿Por qué dicen que Ángel Muñoz es el karma de Ana Bárbara?

En algunos espacios de la red muchos han criticado severamente a la intérprete, pues aseguran que se aprovechó de la situación de El Pirru para hacerse su esposa. Esto tras el sensible fallecimiento de Mariana Levy en 2005. Por eso, indican que la relación que tiene y la supuesta infidelidad… son el karma que le llegó varios años después.

Aunque este no ha indicado que Ángel es el karma de Ana, José Emilio Levy volvió a indicar que ese hombre es una mala persona en general. Por supuesto eso se cumple también para la que fue su madrastra durante varios años tras la muerte de Mariana.